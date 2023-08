[🔴]Le journal du JT des JT du 08 août 2023 présenté par Aminata Bane

À la Une du JT des JT de ce mardi 08 août 2023, la libération et l'expulsion de Juan Banco, l'état de santé d'Ousmane Sonko et Pape Ale Niang internés à l'hôpital Principal de Dakar. Mais également la hausse du prix de l'oignon et la rénovation de l'axe ferroviaire Diourbel-Mbacké. Regardez!

Baboye Dia

