🔴 MISE AU POINT : Ousmane Sonko était souffrant, PressAfrik présente ses excuses au Premier ministre et à ses lecteurs.

Suite à notre article intitulé « Absence de Premier ministre au Conseil des ministres : Encore une brouille Diomaye et Sonko ? » publié après le Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025, nous apportons une rectification essentielle et tenons à présenter nos excuses au Chef du Gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi qu'à nos consoeurs, confrères et fidèles internautes.



Notre précédent article relatait l'absence du Premier ministre et les spéculations qui en découlaient, notamment sur un possible "malaise" ou une "bisbille" avec le Président Bassirou Diomaye Faye. À ce moment, notre interlocuteur au sein du gouvernement, tout en confirmant l'absence d'Ousmane Sonko au Conseil des ministres, n'avait pas souhaité nous éclairer sur les motifs, restant "assez évasive".



Depuis lors, PressAfrik a pu recueillir l'information factuelle : le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas assisté au Conseil des ministres parce qu'il était souffrant.

Cette information a été confirmée publiquement par Dr. Aida Mbodj, Administratrice Générale de la DER, sur le plateau de la TFM, et corroborée par des amis proches du Premier ministre au téléphone.



L'objectif de notre média est, et restera, de "faire jaillir la lumière" et de servir l'information juste. Nous reconnaissons avoir trébuché en publiant un papier basé sur des spéculations dans un contexte de manque de communication officielle et de tumulte dans notre secteur.



PressAfrik présente ses excuses sincères au Premier ministre pour les désagréments et l'interprétation erronée que notre publication a pu engendrer, ainsi qu'à l'ensemble de notre lectorat qui voue un immense respect et une considération à notre média. Nous nous engageons à nous relever et à repartir sur de nouvelles bases pour garantir un traitement de l'information rigoureux.

La rédaction