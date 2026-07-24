🔴DIRECT - ​ONU : Macky Sall veut tout changer et place l’Afrique au centre, Touba ferme la porte...

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PressAfrik TV vous invite à suivre en direct son émission PressKafé, au lendemain du débat à l'ONU, où Macky Sall a exposé sa vision pour l'institution qu'il compte diriger...




Dia Koussa

Vendredi 24 Juillet 2026 - 11:58


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