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🔴DIRECT | Sonko accuse Diomaye de complot, Pastef dit non au report des élections locales…

PressAfrik TV vous invite à suivre, ce lundi, son émission PressKafé. Nos journalistes décryptent l'actualité sénégalaise, marquée entre autres par les accusations de complot de Ousmane Sonko et les réserves de Pastef (majorité parlementaire) par rapport à un éventuel report des élections locales de janvier 2027...




Charles KOSSONOU

Lundi 8 Juin 2026 - 11:39


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