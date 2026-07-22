🔴DIRECT - Habib Sy démissionne de son poste de PCA, Bougane tire à boulets rouges sur Diomaye et...

PressAfrik Tv vous invite à suivre son émission PressKafé de ce mercredi 22 juillet. Plusieurs sujets, dont la démission de Habib Sy (PCA de Senelec), seront analysés par nos journalistes et experts.

Charles KOSSONOU

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