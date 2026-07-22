🔴DIRECT - Habib Sy démissionne de son poste de PCA, Bougane tire à boulets rouges sur Diomaye et...

Autres articles
-
Déthié Faye sans filtre : « Diomaye n'a jamais été Sonko »
-
Sénégal : PCA de la Senelec, Habib Sy traite «d’ignorants» ceux qui l’accusent d’avoir rendu public sa lettre démission
-
Podor : Amadou Ba critique le pouvoir et prépare la reconquête du terrain
-
Politique : huit (8) maires de Bakel rejoignent la formation politique du Président Bassirou Diomaye Faye
-
Secteur pétrolier et gazier : l’État et le secteur privé s'accordent pour accélérer le contenu local et l’industrialisation