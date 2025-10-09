🔴DIRECT_Abdoulaye Sow suspendu par la FIFA, Abdou Nguer bientôt libre, Guerre à Gaza: accord de ...

Autres articles
Rentrée 2025-2026 : taux de reprise estimé à 86 % à l’élémentaire et 84 % dans les collèges et lycées
Réseau de trafic international: la BRS réalisé une importante saisie de drogue dure et procédé à l'interpellation d'un individu
Cherté de l’électricité : Le Collectif Noo Lank engage un dialogue avec les syndicats de la Senelec
Escroquerie à jugement : la SGSN réclame 1,5 milliard FCFA à Moustapha Tall
Opération de sécurisation à Mbour : plus de 60 individus arrêtés, de la drogue saisie et des véhicules immobilisés