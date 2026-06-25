🔴Direct Assemblée Nationale : Ousmane Sonko face au Ministre Cheikh Niang des Affaires Etrangères...

Ce jeudi 25 juin 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal se réunit en séance plénière pour examiner et voter quatre projets de loi cruciaux axés sur la ratification de conventions et d'accords internationaux stratégiques. Ces projets de loi, qui concernent notamment la biodiversité marine, la coopération judiciaire (Gambie et CPI) et la gestion de l'eau, sont défendus par le ministre Cheikh Niang. PressAfrik TV vous invite à suivre la séance plénière en direct…

Charles KOSSONOU

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