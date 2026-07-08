🔴Direct - Polémique sur la FSF: El Hadji Diouf met fin aux rumeurs, « Tout ce que vous avez ... »

PressAfrik TV vous invite à suivre, ce mercredi, son émission PressKafé. Au menu des échanges, la polémique sur la Fédération sénégalaise de football après l'échec des "Lions" au mondial 2026 et le recours de Diomaye contre la révision de la Constitution par le Parti Pastef de Ousmane Sonko

Charles KOSSONOU

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