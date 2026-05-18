🔴EN DIRECT - Code électoral, dialogue et élections : Ibrahima Ndiaye face à Abdoulaye Diack sur PressAfrik TVHd

Ibrahima Ndiaye, président du mouvement Conquête Citoyenne, est l’invité d’Abdoulaye Diack, journaliste et présentateur, ce lundi 18 mai 2026 sur PressAfrik TVHd.
Ancien membre du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), il reviendra sur l’actualité politique et nationale, notamment la réforme du code électoral, le dialogue politique, ainsi que les prochaines échéances électorales.
Ancien membre du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), il reviendra sur l’actualité politique et nationale, notamment la réforme du code électoral, le dialogue politique, ainsi que les prochaines échéances électorales.
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