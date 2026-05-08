🔴EN DIRECT -PRESSKAFE : Pain, Justice, Agriculture : le Sénégal va-t-il basculer ?

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé, qui décrypte en présence d'invités l'actualité politique et sociale du Sénégal. L'actualité internationale sera aussi passée en revue.

Charles KOSSONOU

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