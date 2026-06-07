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🔴EN DUPLEX - Départ Boy Niang2 et Reug Reug à l'Arène Nationale

Suivez en direct, sur PressAfrik TV, le départ de Boy Niang2 et Reug Reug pour l'Arène Nationale, où aura lieu le combat titanesque de cet après-midi.




Charles KOSSONOU

Dimanche 7 Juin 2026 - 15:15


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