🔴En Direct : Réforme constitutionnelle : l'opposition crie à la « forfaiture », Diomaye annonce ...

Autres articles
-
Révision de la Constitution : de l'inopportunité du recours à la voie référendaire (Par Ndiaga Sylla)
-
Sénégal : 24h après son évacuation, Abdou Mbow estime que le parlement «a été humilié» et attaque Sonko
-
Distinction internationale : le Pr Serigne Maguèye Guèye décroche le Prix des Nations unies pour la population 2026
-
Révision constitutionnelle : «La majorité a imposé sa loi (et) il y a un risque de déséquilibre en faveur du parlement» (Dr Mor Fall)
-
Affaire Prodac : Pape Malick Ndour reste en prison, après l’appel interjeté par le procureur contre sa liberté provisoire