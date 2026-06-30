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🔴En Direct : Réforme constitutionnelle : l'opposition crie à la « forfaiture », Diomaye annonce ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng de ce mardi. Au menu des échanges, la proposition de réforme adoptée par le Pastef, malgré le boycott de l'opposition...




Charles KOSSONOU

Mardi 30 Juin 2026 - 15:37


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