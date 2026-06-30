🔴En Direct : Réforme constitutionnelle : l'opposition crie à la « forfaiture », Diomaye annonce ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng de ce mardi. Au menu des échanges, la proposition de réforme adoptée par le Pastef, malgré le boycott de l'opposition...

Charles KOSSONOU

div id="taboola-below-article-thumbnails">