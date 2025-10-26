🔴Énormité à la CDC, Babacar Ba écrit au PM - alerte sur les conséquences d'un divorce Diomaye/Sonko

​Le coordonnateur du Forum du justiciable, Babacar Ba, a décortiqué ce dimanche dans "Face au Jury" le scandale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), étrangement soustraite au Code des marchés publics en 2017. Il a révélé avoir saisi le Premier ministre Ousmane Sonko par écrit pour dénoncer cette "énormité" qui met en péril la transparence et la bonne gouvernance de cette manne financière.

L'invité met également en lumière la menace d'une double crise nationale pire que tout ce que le Sénégal a connu, craignant une rupture entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Babacar Ba a critiqué par ailleurs une Justice sous l'emprise des militants de Pastef, dénonçant la banalisation des poursuites pour simple délit d'opinion et le manque d'indépendance de certains magistrats. Un appel solennel est lancé pour mettre fin à la "tyrannie des militants" et rationaliser l'usage abusif de la détention préventive. Regardez!

