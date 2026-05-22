🛑 Direct | Questions d'actualités : Ousmane Sonko face aux députés

Le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble des membres de son gouvernement font face aux députés, ce vendredi 22 mai, dans le cadre d'une séance de "Questions d'actualité". PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'événement.

Charles KOSSONOU

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