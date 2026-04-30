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🛑DIRECT - Fête du Travail : Cheikh Diop de la CNTS/FC évoque les enjeux syndicaux



En prélude à la célébration de la fête du Travail du 1er mai, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Force du changement (CNTS/FC), Cheikh Diop, est l’invité de PressAfrikTVHD ce jeudi 30 avril 2026.
 
Le responsable syndical échangera avec le journaliste Abdoulaye Diack sur les principaux enjeux sociaux et syndicaux du moment. Il reviendra également sur l’état d’avancement du Pacte national de stabilité sociale ainsi que sur les cahiers de doléances.
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Moussa Ndongo

Jeudi 30 Avril 2026 - 19:54


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