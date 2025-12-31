Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
🛑DIRECT - Suivez le message à la Nation du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’adresse ce mercredi 31 décembre 2025, à 20 heures, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, à l’occasion de son message de fin d’année à la Nation.




Moussa Ndongo

Mercredi 31 Décembre 2025 - 20:59


