🛑DIRECT - Suivez le message à la Nation du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’adresse ce mercredi 31 décembre 2025, à 20 heures, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, à l’occasion de son message de fin d’année à la Nation.

Moussa Ndongo

