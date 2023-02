Alors que les arrestations de militants du parti Pastef et autres activistes se multiplient au Sénégal, les organisations de défense des droits humains ont fait un communiqué, la semaine dernière, pour dénoncer et demander au régime de Macky Sall de cesser ces restrictions des libertés.



Après le placement sous mandat de dépôt de l’activiste Hannibal Djim ce mardi, le député Guy Marius Sagna a vivement dénoncé la frénésie avec laquelle les militants de l’opposition sont arrêtés et jetés en prison pour des motifs liberticides.



Selon le parlementaire, « 113 détenus politiques actuellement au Sénégal jetés en prison par Macky Sall:

- 69 à Diourbel

- 41 à Rebeuss,

-01 au camp pénal

- 02 au commissariat central »



Il ajoute que « Dans un Sénégal néocolonial la place des patriotes est en prison. Macky, plus tu décernes des mandats de dépôt et plus nous sommes déterminés à faire face à ta 3e candidature »