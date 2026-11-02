14 600 barils par jour et 27 cargaisons livrées : le projet gazier GTA passe à la vitesse supérieure au 3ᵉ trimestre 2026

Le projet gazier transfrontalier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé entre la Mauritanie et le Sénégal, a affiché des opérations stables et de solides performances de réservoir au cours du troisième trimestre 2026.



Selon le Rapport financier et opérationnel du troisième trimestre 2026 de Kosmos Energy Ltd, la production nette a atteint en moyenne environ 14 600 barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit environ 2,44 millions de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) brut, des volumes influencés par des températures saisonnières plus chaudes.



Du côté des exportations, le partenariat a procédé à l'enlèvement de 8,5 cargaisons brutes de GNL sur la période, portant le total à 27 cargaisons pour les neuf premiers mois de l'année. Les prévisions globales pour l'ensemble de l'exercice 2026 se maintiennent dans le haut de la fourchette initiale, estimée entre 32 et 36 cargaisons. En outre, une troisième cargaison de condensats a été chargée au début du quatrième trimestre, malgré un calendrier légèrement perturbé par des conditions météorologiques.



Sur le plan de l'infrastructure locale et de l'approvisionnement énergétique, les travaux avancent activement pour structurer les initiatives de gaz domestique et la planification de la Phase 1+.



Au Sénégal, l'entreprise Réseau Gazier du Sénégal, en charge de l'exploitation du gazoduc, a indiqué que la première phase du gazoduc terrestre reliant le pôle GTA à la centrale électrique de Gandon (d'une capacité de 230 mégawatts) affichait un taux de réalisation supérieur à 25 % à la fin d'octobre 2026.



Pour le quatrième trimestre, les prévisions tablent sur 8 à 9 cargaisons brutes de GNL pour le complexe GTA, avec une participation nette de Kosmos établie à environ 24 %.









