100 millions proposés à chaque député Yewwi-Wallu pour rejoindre BBY, lâche Mamadou Lamine Diallo

Dans une tribune publiée mardi sur sa page Facebook, le député sortant et réélu de la liste de Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Diallo, a lâché de gros missiles. Selon lui, Macky Sall est dans les manoeuvres politiciennes les plus viles au moment où les populations souffrent de tous les maux. « Que les Sénégalais pataugent dans les inondations, ou affrontent dignement la hausse des prix avec le soutien de la Diaspora, ce n’est pas son problème », dit-il. Avant d’affirmer que le Président Sall « dirige ce pays avec une justice aux ordres et des politiciens chargés de la clientèle politique et de la corruption des opposants, 100 millions par député Yewwi – wallu, par exemple ».

Mamadou Lamine Diallo déclare que « Macky Sall aime surprendre le monde politique. Son gouvernement découvre son projet de réforme constitutionnelle de 2016 à la dernière minute. De même, après la présidentielle de 2019, ses affidés de BBY découvrent son projet de suppression du poste de Premier ministre. Voilà Macky Sall, il aime surprendre, il a le sentiment d’être le chef suprême alors ».

Pour le leader de Tekki, Macky Sall « peut sortir de son chapeau le projet de Vice-Président de la République. Après tout, cela existe en Côte d’Ivoire ou au Gabon. Avec lui, tout est possible. Il a inventé un Sénégal sans premier ministre depuis des mois en violation flagrante de la constitution ».