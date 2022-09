Affaire Pogba : Paul a bien payé un marabout

C’est l’affaire qui enflamme le monde du foot français actuellement. Paul Pogba et son frère Mathias sont en guerre, sous fond d’affaire d’extorsion et de chantage. Le deuxième cité a ainsi fait des révélations sur le Turinois, et il a notamment expliqué que son frère avait fait appel à un marabout pour porter préjudice à Kylian Mbappé.

Selon CNEWS, l’ancien des Red Devils a bel et bien fait appel à un marabout. Il l’a ainsi confié aux enquêteurs qui s’occupent de cette affaire. Seulement, selon lui, c’était pour se protéger des blessures et non pas pour nuire à Kylian Mbappé.

Affaire à suivre…