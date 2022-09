Alerte Météo: l’Anacim annonce une houle dangereuse et vent fort sur les côtes sénégalaises

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’au cours de ce mercredi après-midi et nuit, « des orages et des pluies intermittentes d’intensités variables sont prévus sur les régions proches du littoral (Ziguinchor, Petite côte, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, probablement Fatick et Diourbel…) et au Sud tandis que sur le reste du territoire le ciel sera nuageux à couvert avec des risques de pluies faibles par endroits. »

La même source alerte sur une « houle dangereuse et vent fort en cours sur les côtes sénégalaises ».

En raison de la couverture nuageuse et des pluies prévues, « la chaleur humide sera relativement moins ressentie sur le pays hormis les localités Nord-est où les pics de températures journalières atteindront 35°C par endroits. », indique l’Anacim dans son bulletin quotidien.