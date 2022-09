CAN 2025 : la Guinée fait de l’organisation un « programme d’intérêt national prioritaire »

Dans un décret publié mardi, le chef de la junte au pouvoir, le Colonel Mamady Doumbouya, a déclaré l’organisation de la CAN 2025 comme « un programme d’intérêt national prioritaire ».

Une mission de la Confédération africaine de Football (CAF), avec à sa tête le secrétaire général Véron Mosengo-Omba, séjourne à Conakry depuis mardi, pour une visite qui s’inscrit justement dans le cadre de l’organisation de la CAN 2025 prévue en Guinée.

Pour tenter de rassurer les autorités de la CAF, le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le Colonel Mamady Doumbouya, a réaffirmé la volonté et l’engagement de son pays d’organiser cette 35e édition de la CAN.

Dans un décret publié ce lundi 29 août, Mamady Doumbouya a déclaré l’organisation de la CAN 2025 comme « un programme d’intérêt national prioritaire ». C’est cette urgence qui a aussi poussé les autorités à prendre un autre décret, autorisant le transfert de crédit d’un montant de 4 milliards 312 millions 297 mille francs guinéens (plus de 320 millions Fcfa) entre les lignes des titres 3 ( dépenses de biens et services), du budget de la présidence de la République et celui du ministère de la Jeunesse et des Sports, rapporte le quotidien sportif « Stades ».

Par ces décrets, les dirigeants guinéens veulent ainsi joindre l’acte à la parole et être plus crédibles.

Avant même que le Colonel Doumbouya ne prenne ces décisions, l’ancien Premier ministre de la transition, Mohamed Béavogui, avait affirmé que « l’organisation de la CAN est une priorité pour la Guinée » et le 4 août dernier, le ministre des Sports Lansana Béa Diallo avait, de son côté, rassuré et insisté que « la Guinée sera bel et bien le pays hôte de la CAN 2025 ».