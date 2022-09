Entre la guerre en Ukraine et les événements de mars au Sénégal, Auchan chiffre ses pertes à plusieurs milliards de FCFA en 2022

La guerre russo-ukrainien impacte lourdement les affaires de l’entreprise Auchan. Les enseignes de la galaxie Mulliez sont d’importants employeurs russes. ELO (précédemment dénommée « Auchan Holding ») réunit 3 entreprises complémentaires : Auchan Retail, Nhood et Oney (détenue à 49,9 %), a connu une perte nette à 191 millions d’euros au premier semestre 2022. Ce, en raison d’une dépréciation d’actifs liés à la guerre de l’Ukraine avec la Russie ainsi qu’aux « résultats passés » en France, selon une note publiée mardi 30 aout 2022.

Le holding, dont la perte nette était de 24 millions d’euros un an plus tôt, est passé de 104 millions d’euros en conséquence de l’impact de la guerre sur ses activités en Ukraine et en Russie. Selon le directeur financier d’Auchan Retail Ludovic Delcloy Auchan a enregistré des dépréciations d’actifs de 128 millions d’euros pour Auchan en France afin d’acter « des performances passées », et « se relancer avec une nouvelle équipe dirigeante ».

Auchan Sénégal a fait le bilan de ses pertes lors des émeutes du mois de mars 2021. Dans un rapport interne lu, la multinationale, estime à 11 millions d’euros soit 7,2 milliards de francs CFA, les pertes subies. « Dans le cadre des mouvements sociaux de grande ampleur qui ont eu lieu entre le 3 et 7 mars 2021, l’ensemble des magasins Auchan au Sénégal ont été fermés entre le 4 et le 9 mars 2021. Dix-huit magasins ont été partiellement ou entièrement saccagés et pillés. La réouverture des magasins s’est faite progressivement depuis le 11 mars 2021 », a informé le groupe français.

Sur la même lancée, il a relaté que « les dégâts sont estimés à 11 M€ incluant 5 millions liés à la valeur des actifs immobiliers dont la valeur nette comptable s’élève à 4 millions d’euros », lit-on sur le document.

Pour compenser ses dégâts le groupe Auchan estime que la plupart des pertes seront couvertes par ses polices d’assurance. Ces pertes ont lourdement contribué à la baisse du chiffre d’affaires d’Auchan au Sénégal qui a connu une baisse de près 5% par rapport à l’année dernière.