Au nord de l’Éthiopie, voilà une semaine que les combats ont repris entre l’armée fédérale et les rebelles du Tigré, après cinq mois de trêve. Mehdi Labzaé est sociologue au Centre d’études et de documentations économiques, juridiques et sociales (Cedej) du Caire, en Égypte. Pour ce chercheur français, la guerre reprend notamment parce que le blocus humanitaire de la province du Tigré n’a jamais été levé pendant la trêve.