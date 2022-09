Le Président de Tours FC qui accuse la mère de Paul Pogba d’être derrière Mathias

Jean-Marc Ettori, président du Tours FC qui a compté dans ses rangs Mathias en 2018-2019, estime ne pas être surpris par l’affaire de famille des Pogba.

À Tours, club de National lors de la saison 2018-19, Mathias Pogba n’a joué que 5 matches. Jean-Marc Ettori en garde un très mauvais souvenir. De lui, de Paul, et de l’agent Gaël Mahé. « On nous l’a proposé, on a tous dit non merci », se remémore Ettori qui relate une contre-proposition du clan Pogba. « On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours », développe le président tourangeau.

Mais la somme à verser, un total de 80.000 euros, n’aurait jamais été remboursée au Tours FC. « On a jamais eu l’argent », dénonce Ettori, qui s’est refusé à un procès en Suisse, où le contrat avait été signé, jugeant la procédure trop onéreuse pour le club. La nouvelle affaire qui déchire la famille Pogba ne le « surprend pas du tout », lui pour qui la mère, Yeo Moriba, est « la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non ».

Avec Le Figaro