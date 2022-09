Matar Ba sur l’arrivée du trophée de la Coupe du Monde à Dakar : « On aura un fait inédit, le trophée mondial et africain en même temps »

Le trophée de la Coupe du monde est attendu à Dakar les 6 et 7 septembre prochain. Pour la deuxième fois de son histoire, le trophée de la Coupe du monde sera au Sénégal, qui est qualifié à la grande messe du football mondial. Les autorités s’activent pour la réception de la coupe la plus convoitée au monde et va rejoindre celle de la CAN remportée par les « Lions » en février dernier.

« On aura un fait inédit : le trophée de la CAN et du Mondial séjournent en même temps au Sénégal. Ils se retrouveront au Palais et tous les Sénégalais auront l’honneur de les recevoir. Ce sont des moments extrêmement importants. Nous avons l’obligation d’en parler et de mobiliser les Sénégalais autour de cette question », a déclaré le ministre des Sports.

« Conformément à une tradition bien établie, la FIFA, en relation avec ses partenaires et annonceurs, a décidé, encore une fois, de présenter le trophée de la Coupe du monde de football aux populations et à leurs dirigeants dans une perspective de consolidation des enjeux de communication et de promotion de la culture de paix entre les peuples du monde entier, sans exclusive », a ajouté le patron du département des Sports lors d’une conférence de presse.

A moins de trois mois du Mondial, la question du budget alloué à cette compétition est revenue sur la table, mais le ministre des Sports compte attendre encore pour le dévoiler. « Pour le budget de la Coupe du monde, j’ai toujours l’habitude, avant une compétition, de tenir une conférence de presse pour partager toutes les informations. Nous dirons à l’ensemble du peuple sénégalais que telles sont les dispositions. Un budget est prévisionnel, même si on vous dit que c’est 7 ou 10 milliards Fcfa, tout dépend de notre parcours. Tant qu’on n’aura pas fini la compétition, le budget ne peut pas être arrêté », a informé Matar Ba.