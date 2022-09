Perquisition chez Trump: le ministère de la Justice diffuse des preuves accablantes

Le ministère de la Justice sous pression depuis la perquisition du domicile de Donald Trump début aout, diffuse de nouveaux actes de procédure accablants pour l’ancien président. Les enquêteurs l’accusent d’avoir caché des documents hautement classifiés, retrouvés à même le sol dans sa résidence de Floride, pour faire obstruction à l’enquête contre lui.

Des dizaines de documents officiels estampillés Top Secret éparpillés au sol sur la moquette de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride. La photo publiée dans la nuit par le Département de la Justice crée la stupéfaction sur les réseaux sociaux et les chaines d’informations américaines. Sur ces fichiers, figurent notamment selon les enquêteurs des informations permettant d’identifier des sources humaines clandestines des services de renseignement américains.

Ces documents, hautement confidentiels, n’auraient jamais dû quitter la Maison Blanche. Ils ont été saisis par le FBI lors de la perquisition du club privé de Donald Trump le 8 aout dernier. Facteur aggravant, selon le ministère de la Justice, l’ancien président a « probablement cachés » ces fichiers afin de faire obstruction à l’enquête contre lui. Si le ministère diffuse ces 36 pages d’actes de procédure, c’est pour répondre aux protestations de Donald Trump qui se dit victime d’une persécution.

Pour de nombreux observateurs, ces documents prouvent au contraire une violation flagrante de la loi sur l’espionnage. Et de plus en plus de voix s’élève pour demander au ministère de la Justice d’inculper Donald Trump, mais aucune poursuite contre lui, n’est encore en vue.