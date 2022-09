Bangladesh: un militant du principal parti d’opposition du Bangladesh tué par balle lors d’une manifestation

Un militant du principal parti d’opposition du Bangladesh a été tué par balle jeudi et des dizaines de personnes ont été blessées dans une manifestation réprimée par des tirs de la police dans le centre du pays, ont indiqué des responsables de l’opposition et la police. Selon le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), la police a ouvert le feu sur plusieurs milliers de ses partisans qui manifestaient contre la hausse des prix des denrées alimentaires et le rationnement de l’électricité, dans la ville industrielle de Narayanganj, près de Dacca. Le Bangladesh a demandé une aide de 4,5 milliards de dollars au Fonds monétaire international (FMI) afin de surmonter une crise financière liée à la volatilité des prix de l’énergie consécutive à l’invasion russe de l’Ukraine.