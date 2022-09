Basket – Matar Ba sur la 5e fenêtre de la FIBA : « le Sénégal est toujours disposé à recevoir toute compétition internationale »

En marge de la conférence de presse sur la venue du trophée de la Coupe du Monde, le ministre des Sports Matar Ba a confirmé la volonté du Sénégal d’organiser la dernière fenêtre qualificative des éliminatoires du Mondial de Basket en février 2023, mais sous des conditions à discuter avec la FIBA.

« Il est difficile d’organiser des fenêtres parce qu’il y a une somme à verser à la FIBA. Si c’est une coupe d’Afrique, il faut minimum 300 millions Fcfa pour pouvoir organiser. Si c’est une fenêtre, si je ne me trompe, c’est vers les 100 millions FCFA. Il faut qu’on voie cela. Mais nous n’avons pas construit Dakar Arena pour rester des années sans rien organiser. On est toujours là à organiser. Le Sénégal est toujours disposé à recevoir toute forme de compétition internationale, surtout si ça peut favoriser les conditions de performance de notre équipe », a déclaré le patron du département des Sports.

Matar Ba a tiré sur les Confédérations qui ne mettent pas la main à la poche pour récompenser les vainqueurs. « La FIBA et les autres confédérations doivent s’inspirer de la FIFA. Parce qu’investir 1 milliard FCFA pour une qualification à la Coupe du monde. Et quand on se qualifie, on revient à la maison avec un trophée d’une valeur de moins de 200.000 FCFA ».

Le ministre des Sports a indiqué qu’il en parlera à ses homologues africains afin de trouver des solutions. « Je vais essayer de convaincre mes amis, ministres des Sports, pour qu’on revoie les choses, parce que ce n’est pas acceptable qu’autant d’argent soit investi et que même le joueur qui a gagné revienne avec aucune enveloppe. Je serais d’accord quand, en athlétisme, on a des Champions d’Afrique et qu’ils reviennent avec des enveloppes qui leur permettent de pouvoir continuer leur préparation et/ ou formation », a-t-il dit.