Côte d’Ivoire : les prix du carburant restent inchangés en septembre

Dans une note en date du 31 août 2022, la direction générale des hydrocarbures annonce que les prix du carburant (super et gasoil) restent inchangés du 1er au 30 septembre 2022.Ainsi, le prix de l’essence est donc maintenu à 735 FCFA le litre, quand celui du gasoil reste fixé à 615 Francs CFA pour le mois de septembre 2022.

Les prix maxima de détail des produits pétroliers indiquent pour la période du 1er au 31 août 2022, un coût de 735 FCFA par litre ambiant le super sans plomb et 615 FCFA le litre pour le gasoil moteur. Le pétrole lampant reste également inchangé à 645 FCFA.La bouteille de gaz butane de 6kg est à 2.000F CFA.

Et celle de 12,5kg s’acquiert à 5.200 FCFA.Avec le maintien des prix du gasoil et du super, le gouvernement démontre ainsi sa volonté de soutenir les couches sociales les plus défavorisées, évitant que les coûts du transport et des marchandises ne soient impactés.Pour permettre que le litre de super soit vendu à 735 FCFA/litre à la pompe et le gasoil 615 FCFA/litre, le gouvernement subventionne à hauteur de 383 FCFA et 517 FCFA respectivement chaque litre de super et de gasoil acheté en station. ‘’l’État a accordé une subvention d’environ 500 milliards de F CFA, depuis le début de l’année 2022, pour le carburant », a révélé le Président de la République Alassane Ouattara dans son discours à la nation le 6 août 2022, veille de la célébration de l’an 62 de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, les prix du carburant en Côte d’Ivoire sont ajustés mensuellement conformément aux dispositions du mécanisme automatique de fixation des prix des hydrocarbures. Depuis le mois de juillet 2022, les prix de l’essence super sans plomb et gasoil moteur sont restés inchangés.