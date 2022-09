Erling Haaland met déjà l’Angleterre à ses pieds, les détails de l’opération Draxler à Benfica

Le Norvégien a mis tout le monde d’accord outre-Manche, Julian Draxler va enfin quitter Paris, et Milik marque déjà avec la Juve, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Haaland marche sur l’Angleterre !

Erling Haaland fait les gros titres en Angleterre, ce jeudi. Le Norvégien s’est offert un énorme triplé hier contre Nottingham Forest, le deuxième de suite après celui face à Crystal Palace. Le Daily Star en profite ce matin et fait dans le jeu de mots. « Vers son prochain Haatrick », titre ainsi le tabloïd. Les Skyblues l’ont finalement emporté 6-0, mais la presse anglaise n’a d’yeux que pour Haaland. Il fait la couverture du Sun qui fait une référence à une célèbre comédie musicale. The Guardian reste plus sobre, pas de blague pour le journal mais un constat froid et sans appel : « Haaland ne pourra pas être arrêté ». Le Daily Mail aussi fait dans la sobriété et titre simplement « la machine » pour qualifier le cyborg norvégien. Reste à savoir si cette machine finira ou pas par tomber en panne !

Draxler met le feu au Portugal !

Du côté du Portugal, c’est un joueur du Paris Saint-Germain qui fait réagir. Il s’agit de Julian Draxler car il est actuellement à Lisbonne pour négocier avec Benfica. « La bombe Draxler », s’enflamme Record ce jeudi. Le média lusitanien nous livre d’ailleurs les détails de l’opération. Il s’agirait d’un prêt payant de 2,5 M€, sans option d’achat pour Benfica. En revanche, toujours selon Record, Paris prendra en charge 80% du salaire de l’Allemand, qui s’élève actuellement à 7 M€ net par an. Draxler fait également les titres du journal A bola ce jeudi, et d’O Jogo. Il ne resterait plus que la visite médicale à boucler pour valider l’opération.

Milik fait la Une en Italie !

En Italie, ça jouait hier avec la Juve notamment qui l’a emporté (2-0) contre la Spezia. Une victoire qui fait la Une de La Gazzetta dello Sport ce jeudi matin, « c’est toujours lui », titre le journal au papier rose. Car l’ouverture du score est arrivée par le pied de Dusan Vlahovic, sur un magnifique coup franc. Lui qui est devenu « le roi des buts » pour la Vielle Dame d’après le média transalpin. C’est également lui qui fait les gros titres de Tuttosport aujourd’hui, et il est accompagné d’un certain Arkadiusz Milik. Car l’ancien marseillais a déjà trouvé le chemin des filets avec les Bianconeri, puisque c’est lui qui a fait le break hier. « Vlahovic-Milik, la Juve fait boum boum », peut-on lire en Une du quotidien. Même chose avec le Corriere dello Sport qui met surtout en avant le Polonais.