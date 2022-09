Floraison de Groupes parlementaires: l’Article 102 du Règlement intérieur qui attise la cupidité des nouveaux élus

Fini le temps où il fallait draguer les Sénégalais par tous les moyens et promesses pour avoir leurs voix. Fini le temps où les souffrances des populations étaient au coeur des préoccupations des politiciens. C’est le moment pour les élus de penser à leurs intérêts crypto-personnels. Mieux, c’est le moment pour eux de voir comment tirer le plus grand profit du mandat et s’en mettre plein les poches. Et pour ça, le salaire du « simple » député, le véhicule et les 1000 litres de carburant par mois ne suffisent plus à contenter certains parvenus qui veulent une plus grosse part du gâteau.

Depuis deux jours, des informations reviennent avec insistance sur une effervescence possible de groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, le 12 septembre prochain, jour de l’installation de la 14e Législature. On parle même de six potentiels Groupes issus de la majorité, avec ses 82 députés, et des deux plus grandes coalitions de l’opposition (Yewwi et Wallu) qui totalisent à elles deux, 80 députés.

En effet, forts de leurs ambitions pour le très moelleux fauteuil du Perchoir, certains députés, aussi bien de la majorité que de l’opposition, font dans les menaces. Et pour contenter tout le monde, les responsables des coalitions ont décidé d’éclater leurs différents groupes pour que les « mécontents » puissent bénéficier des avantages que confère l’Article 102 du Règlement intérieur: « Les indemnités de représentation des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, des présidents et vice-présidents des groupes parlementaires, des présidents de commissions énumérées à l’article 24 de la présente loi, et du rapporteur général de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, sont fixées par référence aux frais de représentation des membres du Gouvernement. Les membres du Bureau bénéficient des mêmes avantages en nature que les ministres« .

Une nouvelle réunion de l’intercoalition Yewwi-Wallu ce jeudi

Selon le journal Le Témoin, une rencontre est encore prévue ce jeudi par l’inter coalition Yewwi-Wallu pour déterminer la conduite à suivre quant à la mise en place de groupes parlementaires. Des groupes qui seront au nombre de trois aussi bien pour la mouvance présidentielle que pour l’opposition dans le dessein de caser le maximum de responsables et de bénéficier de certains avantages sans tenir véritablement compte des enjeux du moment.

En effet, il y a des avantages certains avec un groupe parlementaire où le président est d’office membre du bureau de l’Assemblée nationale avec rang de vice-président et bénéficie ainsi des mêmes avantages notamment en termes de dotation de carburant et de temps d’antenne de 10 minutes dans les débats en plénière alors que le député simple n’en a que 3. Le groupe en tant que tel bénéficie d’une subvention et a droit à un quota lorsqu’il faudra désigner des députés devant aller siéger aux parlements africains (CEDEAO, Union africaine).

Autre avantage et non des moindres, le groupe désigne son représentant dans les commissions d’enquête parlementaire, les missions à l’étranger, les groupes d’amitié (Sénégal-France, Sénégal-Usa, etc…) Et last not but least, lors des débats, le tir groupé des différents groupes entraîne un impact explosif tout en offrant une

nette visibilité aux différents leaders qui deviennent, selon leur éloquence, des stars, soulignent nos confrères.

Birahim Seck vilipende YAW sur les RS

Selon le Coordonnateur du Forum Civil, cette stratégie que veut adopter la coalition Yewwi Askan Wi est une sorte de trahison vis-à-vis des populations à qui ils avaient promis, entre autres, une rationalisation des dépenses. « Contrairement à son engagement de rationalisation des dépenses, l’opposition, principalement Yewwi Askan Wi, aura trahi son programme si elle se lançait dans la création de plusieurs groupes parlementaires aggravant ainsi les dépenses de l’Assemblée nationale« , a écrit Birahim Seck sur son compte Twitter hier mercredi.

Avant d’ajouter ce jeudi: « La tromperie politique d’aggravation des dépenses de l’Assemblée nationale réside surtout dans le fait de vouloir donner des groupes parlementaires à des entités (Pastef, Pur, Taxawu) qui n’étaient pas reconnues comme listes par le Conseil Constitutionnel«