Guinée: réunion de travail entre le gouvernement et les opérateurs miniers

À l’initiative du gouvernement guinéen, les opérateurs du secteur minier ont été reçus à la primature par le Premier ministre Bernard Goumou, en présence du ministre des Mines et de la géologie Moussa Magassouba, et de hauts cadres de son département. L’objectif de cette rencontre, restaurer la confiance dans le climat des affaires dans le secteur minier et ramener la confiance entre le gouvernement et les opérateurs miniers. Pour cela, le gouvernement a engagé des réformes qui favorisent la création des PME et pour une meilleure protection de l’environnement.

C’est la principale demande du gouvernement aux opérateurs, désormais le gouvernement veut connaître la quantité de bauxite qui sort du pays grâce à une nouvelle méthode instauré depuis l’avènement de la junte au pouvoir.

Nous sommes en train de faire un contenu rigoureux dans tous les secteurs pour surveiller la quantité de bauxite exportée, assure le ministre des Mines et de la géologie, Moussa Magassouba. « Aujourd’hui dans tous les ports minéraliers, vous avez des inspecteurs miniers qui, utilisant la méthode des tirants d’eau, (nous) permettent de connaître la quantité exportée, à tout instant. »

Pour une exploitation sans difficulté des matières dans les périmètres qui leur sont alloués, le Premier ministre demande aux opérateurs miniers de respecter un certain nombre de mesures.

« Je vous invite à renforcer la cohabitation avec les communautés locales, insiste Bernard Goumou,… (et) je vous demande de protéger, dans vos périmètres miniers, les zones agricoles. »

Du côté du gouvernement, le Premier ministre rassure les opérateurs miniers. « Le gouvernement va poursuivre ses efforts de sécurisation des sites miniers, c’est pourquoi nous allons travailler sur une stratégie pour structurer l’exploitation artisanale de l’or et du diamant, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les exploitations industrielle et artisanale. »

« Nous sommes tous des investisseurs pour le développement économique et social de la Guinée », a déclaré au terme de cette rencontre le porte-parole des opérateurs miniers et président de la Chambre des mines de Guinée.