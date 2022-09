Il faut une alliance contre le tabagisme en Afrique (Amadou Moustapha Gaye)

Nous avons suivi l’intervention de Monsieur Leonce Sessou Secrétaire Exécutif de l’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ACTA) à la 72e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous le félicitons d’avoir appelé les gouvernements à faire plus d’efforts pour protéger les générations futures contre le tabac.Monsieur Sessou a apprécié les initiatives des gouvernements visant à réduire de 30 % la prévalence du tabagisme d’ici 2025 chez les personnes âgées de 15 ans et plus.

Mais nous considérons que certains gouvernements ne protègent pas assez les populations qui sont sous leurs responsabilités, et certains actes qu’ils posent ressemblent plus à une non-assistance à populations en danger de mort, qu’à autre chose. La société civile africaine doit de manière courageuse et très clairement mettre tous les gouvernements qui font preuve de laxisme, ou de complaisance coupable face à l’industrie du tabac devant leurs responsabilités, et au besoin les dénoncer publiquement.Monsieur Léonce Sessou a souligné qu’il y a une augmentation considérable du tabagisme chez les jeunes africains, et que des études récentes montrent que le taux de prévalence tabagique chez les filles est passé au même niveau que celui des garçons.

C’est pourquoi nous disons à Monsieur Léonce Sessou que nous devons être plus vigilant dans le combat que nous menons, car l’industrie du tabac manoeuvre plus jamais dans nos pays pour s’imposer toujours davantage, surtout si elle a en face d’elle des états dont la volonté politique est tout simplement assujettie aux désidératas des géants de l’industrie du tabac.Cette situation impose aux sociétés civiles africaines de changer de posture, pour pousser les états à respecter tous leurs engagements, dont les premiers doivent être la protection, la préservation et la défense de la santé de leurs populations. La situation de la lutte antitabac en Afrique reste catastrophique, car l’Afrique fait face plus que jamais à des défis de toutes sortes, et ne peut pas par conséquent accepter d’être à la merci de lobbys dont les seuls objectifs sont d’appauvrir sans état d’âme des pays déjà très pauvres, et trèssous-développés.

La vérité est que la lutte anti-tabac en Afrique est aujourd’hui malmenée, et parasitée par toutes sortes d’interférences, en passant par celle de l’industrie du tabac, et d’autres que nous dénonceront publiquement le moment venu.La réalité est que le tabac est plus présent que jamais dans nos pays, et qu’il va continuer d’être une menace pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les économies africaines. Les tromperies et les tactiques sournoises employées par l’industrie du tabac depuis des décennies ont rendu des générations de consommateurs dépendantes de la nicotine et du tabac, d’oùl’épidémie mondiale à laquelle on assiste actuellement.Si les gouvernements veulent progresser dans la prévention des maladies non transmissibles, ils devront s’engager clairement à réduire drastiquement le tabagisme en Afrique.

On estime aujourd’hui à 77 millions le nombre de fumeurs en Afrique, et l’OMS prévoit que, d’ici à 2025, ces chiffres augmenteront de près de 40%. Soit la plus forte augmentation observée à l’échelle mondiale.Le tabagisme est l’un des facteurs de risque les plus fréquents pour les maladies non transmissibles, qui tuent 40 millions de personnes par an, soit 70% du total des décès dans le monde, dont 15 millions de personnes âgées de 30 à 69 ans.Et plus de 80% de ces décès «<prématurés» sont observés dans les pays aux revenus faibles ou intermédiaires, constate l’OMS. Ce dont nous devons tous être conscients est que huit millions 8.000.000 de personnes dans le monde, dont 500.000 en Afrique et 700.000 non-fumeurs, meurent chaque année à cause des conséquences du tabagisme.

Les fabricants ciblent nos enfants aujourd’hui où l’âge d’initiation au tabac est passé de dix à sept ans, il faut donc une très forte mobilisation pour contrecarre les produits émergents du tabac (chicha IQOS et autres) que les fabricants de l’industrie de tabac sont entrain d’introduire dans nos marchés, ce qui va encore installer des addictions plus pernicieuses et plus meurtrières.La nouvelle arnaque de l’industrie du tabac. Il faut interdire IQOS, Les Cigarettes Électroniques, GLO, PLOOM, Ifuse et tous les autres produitsmeurtriers du tabac.Il s’agit d’une cigarette électronique contenant une recharge de vrol tabac, qui une fois chauffé produit une vapeur, dite moins nocive que la fumée d’une cigarette classique.

Cette nouvelle cigarette pourrait d’ici quelques années dépasser largement les cigarettes classiques et cigarettes électroniques.Il faut interdire les tabacs chauffés.Les produits du tabac chauffés sont, comme tous les produits du tabac, intrinsèquement toxiques et contiennent des substances cancérogènes. Cigarette électronique pour tabac chauffé les produits du tabac chauffés ont été reconnus comme desCigarettes Électroniques produits du tabac, par conséquent soumis aux dispositions de la Convention-cadre de l’OMS et aux lois et contrôles nationaux y relatifs.

Il faut interdire les produits du tabac aromatisés.Ils doivent donc être traités comme tous les autres produits du tabac lorsqu’il s’agit de définir les politiques. Ils génèrent des aérosols contenant de la nicotine et d’autres substances chimiques toxiques lorsque le tabac est chauffé, ou lors de l’activation d’un dispositif contenant le tabac.Surtout que les cigarettes mentholées (le menthol étant un additif qui rend les gens plus facilement dépendants) Ces industries du tabac se montrent particulièrement promptes à lancer leurs produits, et elles utilisent tous les moyens disponibles pour accroître leur part de marché avant que la réglementation ait le temps de réagir.

Le coût économique global du tabagisme (y compris les coûts médicaux et les pertes de productivité dues aux décès et à l’invalidité) a été estimé à plus de $1 400 milliards par an, soit 1,8% du produit intérieur brut (PIB) annuel mondial.Les fabricants de tabac utilisent plusieurs arguments pour s’opposer et affaiblir les politiques fiscales:Parmi les raisons qui expliquent l’importance de la consommation de tabac figure l’ingérence que l’industrie du tabac exerce sur les politiques publiques de certains pays africains. L’industrie du tabac déploie en effet toute une série de stratégies pour s’opposer aux mesures allant à l’encontre de ses intérêts financiers) et miner les efforts de la prévention du tabagisme.

En Afrique les enfants sont aussi exposés que les adultes au tabagisme sinon plus, et ils ne disposent d’aucune protection.Si des mesures immédiates ne sont pas prises, nos populations subiront l’aggravation de maladies liées au tabac comme la tuberculose, et certaines maladies non transmissibles (MNT) (comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires et le diabète)Notre conviction profonde est qu’il faut mettre l’industrie du tabac véritablement et définitivement devant ses responsabilités, et pour cela une sainte alliance de toutes les organisations et de tous les Mais gardons tous à l’esprit, et en permanence à l’esprit il y’a 77 millions de personnes fument suracteurs s’imposent le continent africain.

Amadou Moustapha GAYE. .Président de la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac LISTAB. Président de l’Organisation Afrique Sans Tabacafriquesanstabac@gmail.com afriquesanstabac@yahoo.fr