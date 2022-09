L’Artp enregistre 345 de plaintes des clients contre les opérateurs de téléphonie

C’est le gendarme du secteur des télécoms qui donne l’information. L’Artp qui a rendu publics mercredi ses chiffres, dit avoir reçu plusieurs plaintes de la part des Sénégalais, relativement aux services que leur fournissent les opérateurs de téléphonie du pays.



Au titre des plaintes et autres réclamations commerciales, ce sont globalement 345 cas de plaintes qu’elle a reçus (2021). 62 contre Free, 270 pour Orange, 8 pour Expresso ; 4 plaintes contre Wave et 1 contre La Poste. Sur les 62 plaintes reçues contre Free, 90 % sont d’ordre commerciales et 10% techniques.



Quant à l’opérateur Orange, sur les 270, les 109 sont techniques et 161 commerciales. Aucune autre précision ou détails n’a été donnée concernant ces plaintes, renseigne Les Échos.

Par Maleye Mboup