Médina Gounas : les populations déplorent les agréments causés par les travaux du BRT

Les populations de Médina Gounas dans la banlieue dakaroise sont en colère. Ils déplorent les agréments causés par les travaux du Bus Rapid Transit (BRT). Face à la presse au niveau des bassins de rétentions, ils lancent une alerte.

« A travers ces bassins de rétentions, faire office de réceptacle des eaux pluviales, en provenance de l’espace impacté par la trajectoire du BRT. Des engagements dans le but de rassurer la population : d’approfondir le bassin, de les écrêter. Il a été aussi prévu de renforcer les capacités de la station de pompage. Les travaux seraient livrés au plus tard le 30 juin 2022. Et jusqu’ici, aucun de ces engagements n’a été respecté », a dénoncé Gassama leur porte-parole.

Mieux martèle M. Gassama, « la situation des bassins revigore en nous la psychose des inondations. Ses bassins comme vous le constatez, sont devenu aujourd’hui un danger bien et une menace sur la santé et le bien-être des populations riverain. Nous ne pouvons plus supporter d’être considéré comme des laissé-pour-compte ne supportant plus d’être en permanence comme des citoyens indigne d’un cadre vie acceptable d’un environnement sain ».

Par ailleurs, les populations exigent de la part des autorités, « l’approfondissement des bassins de rétention, la sécurisation des bassins et alentour une remise en l’état correcte de la route qui mène vers les bassins », livre Walf radio.