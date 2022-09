Le mercato estival baisse ses rideaux ce jeudi dans les cinq grands championnats européens et le 8 septembre pour la Turquie. Ismaila Sarr pourrait changer de club. Crystal Palace pourrait être le dernier espoir d’Izo. C’est toujours le statut quo pour Bamba Dieng et Saliou Ciss. Moustapha Name a trouvé un point de chute à Chypre.

Après l’échec de son transfert à Aston Villa, qui s’est rétracté alors que tout était bouclé, Ismaila Sarr pourrait bien évoluer dans un club de Premier League. Selon le quotidien sportif « Stades », Patrick Vieira et Crystal Palace pousseraient pour le recruter avant la fin de ce mercato.

Le départ de Wilfried Zaha annoncé avec insistance à Chelsea, pourrait accélérer le dossier. Il faudra également conviancre Watford qui ne compte pas le brader. Les Hornets réclameraient au moins 25 millions d’euros (16,3 milliards Fcfa).

Bamba Dieng et Saliou Ciss toujours dans le flou

Pas retenu dans le groupe de l’Olympique de Marseille depuis le début de cette saison, Bamba Dieng attend toujours sa première convocation avec les olympiens, après cinq journées de Ligue1. Relégué en dernière position dans la hiérarchie des attaquants, le joueur formé par Diambars est dans le flou.

A quelques heures de la fermeture du mercato, il ne sait plus à quel saint se vouer. Lorient s’est positionné sur son profil pour pallier le départ d’Armand Laurienté, annoncé à Sassuolo. Selon les informations du journal L’équipe, OM a décliné l’offre du club breton comprise entre 6 et 8 millions d’euros (entre 3,9 et 5,2 milliards Fcfa).

Sans club à deux mois du Mondial, Saliou Ciss peine à trouver un point de chute. A 32 ans, le futur du défenseur sénégalais semble flou. Libre de tout contrat avec Nancy (National 1) et à moins de 24 heures de la fin du mercato, Saliou Ciss veut prendre son temps pour prendre une décision finale. « Présentement, je suis dans la préparation et j’attends. En ce moment, j’ai beaucoup d’offres sur la table. Je suis en train de les consulter avec mon entourage pour faire le meilleur des choix pour moi. Et puis on verra. Mais d’ici peu de temps, vous allez voir évoluer dans un club que je souhaite avoir », avouait-il le 5 août dernier.

L’ancien joueur de Valenciennes pourrait déposer ses baluchons dans le championnat turc, où il est régulièrement annoncé depuis le début du mercato, sans toutefois une réelle avancée.

Moustapha Name file à Chypres

Moustapha Name quitte la France. Selon l’Equipe, le milieu sénégalais devait s’envoler pour Chypre, où il a trouvé un accord avec le Paphos FC. Le champion d’Afrique était à un an de la fin de son contrat avec le Paris FC (Ligue 2, France), où, il faisait partie des cadres. Les dirigeants parisiens devraient récupérer une somme estimée à 1,5 millions d’euros (983 millions Fcfa) pour le joueur de 27 ans, passé par l’AS Douane.