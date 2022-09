Pourquoi le Xinjiang est stratégique pour Pékin

Le rapport de l’ONU sur les droits de l’homme au Xinjiang enfin publié. Comme on pouvait s’y attendre il est très critique avec Pékin. Le pouvoir central est accusé de persécuter et d’exploiter le peuple ouighour. Cette région autonome constitue une zone vitale pour la Chine. Gros plan sur les enjeux économiques que représente cette région pour Pékin.

Le Xinjiang, grand comme trois fois la France, est une vaste région désertique située au nord-ouest de la Chine. C’est l’une des régions les plus pauvres de la république populaire. Son PIB est encore alimenté à hauteur de 30% par les transferts du pouvoir central. Pékin met le paquet pour développer cette région considérée comme stratégique. En raison de la géographie. Cette ancienne étape de la route de la soie a retrouvé sa fonction d’antan avec la nouvelle route de la soie initiée par Xi Jinping. Selon la terminologie des médias officiels c’est la « tête de pont de l’ouverture de la Chine vers l’ouest ». Avec les voisins immédiats d’Asie centrale. Ils sont huit dont la Russie. Et avec les plus lointains comme les Européens : des milliers de trains de fret partent chaque année vers l’Europe d’un port du Xinjiang. Les nouvelles voies de communication poussent comme des champignons. Rien que ces derniers mois ont été mis en service un nouvel aéroport, un nouveau tronçon d’autoroute et un tronçon de chemin de fer autour du désert.

C’est aussi une région clé pour les matières premières agricoles et minières.

Le sous-sol est riche en pétrole, il contient les plus grandes réserves de la Chine, le charbon y est également abondant. La production locale de coke continue à croitre alors qu’elle diminue dans les autres régions productrices chinoises. Le Xinjiang est aussi crucial pour l’industrie photo voltaïque. Environ la moitié de la production mondiale de polysilicium, une matière indispensable à la fabrication des panneaux solaires, est fabriquée sur place. La région autonome cultive aussi du riz, du blé, du maïs. Le quart des tomates consommées dans le monde, le cinquième de l’offre globale de coton sont produites au Xinjiang. C’est donc bien une zone économique prioritaire pour la Chine, développée en partie grâce au travail forcé imposé aux Ouïghours.

L’embargo américain sur tous les produits issus de cette région a-t-il déjà un impact sur l’économie locale ?

Le coton du Xinjiang a aujourd’hui du mal à s’écouler, les réserves sont encore pleines alors que la prochaine récolte va commencer d’ici à deux mois. Mais globalement, l’embargo en place depuis le mois de juin a peu d’impact sur les exportations de la région ; celles de l’industrie textile ont même progressé en juillet. Car le Xinjiang échange surtout avec ses voisins immédiats. Il réalise les deux tiers de ses échanges avec le Kirghizstan, le Kazakhstan, et le Tadjikistan. En comparaison, en 2018 les exportations vers les États-Unis ne représentaient que 3% du total. Enfin il faut avoir à l’esprit que le Xinjiang est une voie de passage mais pas un acteur majeur du commerce international, il ne représente que 8% de son PIB, contre 20% pour l’ensemble de la Chine. Les décisions occidentales n’ont donc pas nécessairement un fort impact économique sur place. En revanche si l’Europe emboîte le pas aux Etats-Unis, les ventes de tomate destinée à l’Italie seraient fortement compromises. C’est 20% des exportations de la région.