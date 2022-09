Un scandale sexuel secoue le quartier Léona 1 de Thiaroye

Un scandale sexuel secoue le quartier Léona1 de Thiaroye où un dresseur de chiens Nd. Sow a entraîné des enfants à la plage la nuit pour les violer. Il a été intercepté par les éléments de la police de Thiaroye. Selon les informations de « L’Observateur », ce sont les parents des victimes qui ont alerté la police après que l’un des enfants, alité et interrogé sur sa maladie, a indexé Nd. Sow, bien connu à Léona1.

À en croire le récit de l’enfant, le mis en cause avait l’habitude de les appâter à la plage. «Nd. Sow nous conduit souvent à la plage pour nous violer. Je ne suis pas le seul…», a-t-il confessé. Après quoi il a été immédiatement acheminé au poste de santé de la localité par ses parents.

Après de telles confessions, la panique s’est emparée du quartier Leona1 où tous les enfants qui ont été vus en compagnie du dresseur de chiens ont été soumis à un interrogatoire. Au total, cinq enfants ont expliqué comment le dresseur de chiens les acheminait à la plage pour les violer nuitament.

Le sieur Sow obligeait les enfants à se taire sous peine d’être dévoré par ses chiens. Selon les confidences des enfants le dresseur de chien, avait convaincu ses victimes que la nuit est le moment idéal pour apprendre à nager. Cinq enfants âgés respectivement de 13 et 14 ans l’ont alors naïvement suivi à la plage de

Guédiawaye avec sa meute de chiens. Sur place , le prédateur sexuel les entrainait à tour de rôle dans l’eau et à la place des cours de natation, il les tient d’une main ferme pour les violer.

Interrogé par les policiers, Nd. Sow boucher de profession n’a pas nié les faits, toutefois, il a déclaré qui n’a violé seul un parmi les cinq a subi ses pulsions sexuclles démesurées. En clair, il n’a violé qu’un seul des enfants. Des allégations démenties par les cinq victimes qui ont été conduites à l’hôpital pour un examen gynécologique. Les résultats sont attendus pour situer l’ampleur des dégâts commis par le dresseur de chiens.