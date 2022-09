Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a fait part de son désir d’organiser la cinquième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Me Babacar Ndiaye, l’a fait savoir lors d’un entretien avec le quotidien L’Observateur. Le patron du basket sénégalais est également revenu sur les chances des « Lions » pour la qualification au Mondial 2023.



Dans un entretien, Me Babacar Ndiaye annonce avoir déposé la candidature du Sénégal à la Fiba pour l’organisation de la fenêtre de février 2023.



« J’en ai parlé au ministre (Matar Ba) qui est venu nous accueillir à l’aéroport. Le ministre nous a donné son accord de principe, il nous a demandé de déposer notre candidature pour l’organisation de cette fenêtre. Mieux, j’avais anticipé, j’avais demandé aux responsables de la Fiba depuis longtemps que je compte organiser la fenêtre de février 2023 », a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball.



Et d’ajouter : « Dans le document de travail du bureau central de Fiba Afrique, il est bien spécifié que la fenêtre février 2023 est attribuée au Sénégal. Nous avons envoyé notre dossier pour l’organisation de cette fenêtre ».



Me Babacar Ndiaye souhaite avoir la meilleure équipe possible à la fenêtre de Dakar. « Il faut faire en sorte que Gorgui Sy Dieng soit là. Nous avons commencé à travailler sur ça. Pour battre les Soudanais et les Tunisiens, il faut avoir la meilleure équipe possible. Nous devrons jouer à fond cette fenêtre parce que ce n’est pas seulement la qualification à la Coupe du monde qui est visée, mais également une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ».



Il n’a pas manqué de louer les qualités de DeSagna Diop, sélectionneur des « Lions » du basket, qui a réussi la campagne de Monastir. « Il est facile de collaborer avec lui parce que c’est quelqu’un qui a les pieds sur terre, qui est resté sénégalais, qui connaît les réalités. Il a joué 12 ans en NBA (…) Depuis 25 ans, il est dans le circuit de la NBA et malgré tout, il s’adapte aux réalités sénégalaises. Quand il y a des problèmes, il nous en parle, il demande aux joueurs de s’adapter. Après lui-même qui a joué en équipe nationale reconnaît que les conditions sont bonnes dans l’ensemble ».

