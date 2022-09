Dakar : Élimane Malick Fall utilise une masseuse pour escroquer l’oncle de son ami

Avec la complicité de l’esthéticienne Marième Fofana, Élimane Malick Fall a réclamé 5 millions francs à l’oncle de son ami Cheikh Touré, au risque de publier ses ébats sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, il lui a tendu un piège.

Le mis en cause qui a appris de son ami Fallou que le sieur Touré est très riche, il a instruit sa copine Marième Fofana de le ferrer. Ainsi, la demoiselle a contacté la victime et lui a proposé un massage qui s’est terminé par un rapport sexuel.

Malheureusement pour lui il a été filmé à son insu. Les vidéos ont été tout de suite envoyé à Élimane Malick Fall qui quelques jours plus tard a envoyé deux vidéos à Cheikh Touré pour lui réclamer la rondelette somme 5 millions francs sous peine de balancer les images sur la toile, « Rewmi Quotidien ».

Feignant de céder au chantage, Cheikh Touré a donné rendez-vous au mis en cause après avoir fait sa déposition à la brigade spéciale de la cybercriminalité. Alors qu’il espérait recevoir les 5 millions francs, Élimane Malick Fall a été arrêté par les policiers quand il s’est rendu au rendez-vous. De son côté Marième Fofana a été aussi interpellé.

Attraits hier jeudi à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ils ont contesté les accusations. Marième Fofana a contesté les faits de prostitution en reconnaissant la collecte illicite de données à la barre. « Le plaignant m’a seulement payé le taxi à 3.000 francs. Après le massage, nous avons couché et je l’ai filmé à son insu », a-t-elle témoigné l’esthéticienne. Son coaccusé de son côté a déclaré qu’il n’avait pas envisagé de publier les images obscènes. Poursuivant il a révélé qu’il est sujet à des troubles psychiques à cause de la drogue.

Le parquet a requis six mois ferme. Finalement le juge a condamné les prévenus à deux ans, dont six mois ferme pour « tentative d’extorsion de fonds et collecte illicite de données ».