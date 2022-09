Drame à l’hôpital de Kédougou : des agents de santé en grève pour sauver leurs collègues arrêtés

Le Syndicat autonome des travailleurs de la Santé monte au créneau après l’arrestation du gynécologue Léon Faye, l’anesthésiste Abdoul Aziz Dioum et l’infirmier Bakary Diabakhaté à Kédougou. Et c’est suite à la césarienne ratée qui a conduit la mort de la mère et du bébé qui a été découpé avec une paire de ciseaux.

Le bureau exécutif national du SATSUS ordonne par conséquent la cessation de toute activité au bloc opératoire à tous les techniciens en anesthésie réanimation de la zone 6 (Tambacounda, et Kédougou) à compter de ce jour (vendredi 2 septembre).

« Nous demandons à tous les techniciens supérieurs en anesthésie réanimation exerçant dans la zone 6 (Tambacounda et Kédougou sans couverture d’un médecin anesthésiste réanimateur de cesser toute activité au bloc opératoire aujourd’hui à partir de 17h jusqu’à nouvel ordre », a signé le secrétaire générale du SATSUS dans un communiqué.