Le Président de l’OGC Nice veut toujours recruter Bamba Dieng mais à moindre prix: l’OM s’agace

Le dossier Bamba Dieng n’est pas encore enterré. Jean-Pierre Rivère, président de l’OFC Nice, a confirmé toujours discuter avec l’OM pour tenter de recruter l’attaquant sénégalais dont le transfert a capoté avant la fermeture du mercato, selon RMC.

« Dieng, ça n’a pas pu se réaliser comme on le souhaitait, a-t-il confirmé ce vendredi en conférence de presse. Aujourd’hui, on regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente. C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça ne serait-ce que pour le joueur. On avait le souhait d’avoir l’opportunité de le prendre. Ce joueur est un sujet qui a souvent été évoqué chez nous. Voilà, ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment, voilà. Je ne peux pas en dire plus », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi.

Selon les informations de RMC, l’OGC Nice veut payer moins pour le transfert de Bamba Dieng à cause de cette particularité détectée au genou lors de la visite médicale.

L’OM, convaincu qu’il ne s’agit là que d’un souci bénin et sans conséquence pour le joueur, est très agacé. Le club phocéen reste ferme et inflexible. RMC indique que l’OM ne veut pas négocier. Marseille a suivi à distance les propos de Jean-Pierre Rivère, le président niçois, mais adopte une posture claire: ou Dieng est transféré au prix accordé, ou il n’ira pas à Nice