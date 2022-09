Mali : selon l’ONU, au moins 50 civils tués en avril par des soldats maliens et « étrangers »

Une opération de soldats maliens accompagnés de « personnel militaire étranger » a fait au moins 50 morts civils en avril, sur un total de 96 civils tués au cours du deuxième trimestre lors d’opérations de l’armée, a annoncé mercredi la Mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Il s’agit d’une des plus graves incriminations du comportement des forces de sécurité maliennes au nom du combat contre les jihadistes.

Le « présidium » du « dialogue national inclusif et souverain » a été installé au Tchad, mardi 30 août. Les membres de l’organe chargé de diriger les débats ont été choisis deux jours plus tôt, mais à la suite de plusieurs contestations de leur mode de désignation, des participants ont décidé de ne plus se rendre aux assises. Ils estiment que les différentes sensibilités politiques et corporations n’y sont pas suffisamment représentées.

Depuis deux ans, la Côte d’Ivoire est dans le viseur des groupes armés sahéliens, qui lancent régulièrement des attaques dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Quatorze soldats ivoiriens avaient ainsi été tués en juin 2020 à Kafolo. Samuel Bernard, auteur avec Hannane Ferdjani d’un reportage sur ce sujet que France 24 s’apprête à diffuser, est l’invité du journal.