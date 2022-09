Supposé soutien à Yewwi-Wallu: Aïssatou Sow Diawara dément avoir rencontré Khalifa Sall

La presse avait annoncé une éventuelle discussion entre Khalifa Sall et Aïssatou Sow Diawara, députée socialiste et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Une discussion au cours de laquelle l’ancien maire de Dakar aurait tenté de convaincre la députée socialiste à soutenir l’intercoalition Yewwi-Wallu une fois à l’Assemblée nationale.

Des accusations qu’Aïssatou Sow Diawara bat en brèche. « Depuis que Khalifa Sall a quitté le Parti socialiste, je ne l’ai pas rencontré. On s’est croisé un jour et c’était lors du retour des lions du football après le titre de champions d’Afrique », a dit l’ancienne maire de Golf Sud lors de la conférence de presse des députés socialistes.

« Dire qu’on a discuté pour que je suive leur tendance est un tissu de mensonges. De plus, cela prouve qu’on en veut au Parti socialiste et on appose des propos mensongers à son égard, mais ce n’est que pure manipulation. Je suis sûre que ça va continuer et de fort belle manière jusqu’à l’installation des députés », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes de Benno Bokk Yaakaar et le jour où l’on décidera de quitter cette coalition, on le dira en face à Macky Sall. Pour le moment, nous sommes ses députés parce qu’il cherche une majorité et nous sommes ses partenaires », a fait savoir la parlementaire.