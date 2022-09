Boxe – Championnat d’Afrique : le Sénégal va rater la compétition à Maputo

La Fédération sénégalaise de Boxe (FSB) a sorti, vendredi, un communiqué pour informer qu’elle ne participera plus au Championnat d’Afrique de la discipline, qui va se tenir à Maputo au Mozambique du 9 au 18 septembre. Pour cause, le département des Sports n’a pas les moyens d’honorer les frais du voyage.

La Fédération sénégalaise de Boxe se préparait pour participer au Championnat d’Afrique seniors (élites) hommes et dames, à Maputo du 9 au 18 septembre. La fédération avait fait une sélection de 10 boxeurs, dont 7 hommes et 3 dames. Et la délégation, homologuée par la Direction de la Haute Compétition (DHC), était de 14 personnes, y compris le chef de mission du ministère des Sports, ce qui fait un nombre 15 personnes.

« L’équipe nationale était en regroupement externe depuis 4 semaines et on attendait la signature de la fiche technique pour que l’équipe nationale entre en regroupement interne. Mais hélas, nous venons d’être informés que le ministère ne pourra pas prendre en charge ce Championnat d’Afrique, qui se tiendra à Maputo du 9 au 18 septembre 2022», a fait savoir un communiqué de la fédération parcouru par le quotidien sportif « Stades ».

La Fédération de boxe indique dans le communiqué que le DAGE du ministère des Sports lui doit 10 millions de FCFA. « C’est une première que le Sénégal ne participera pas à cette compétition continentale, faute de couverture du budget du ministère. Et surtout le DAGE nous doit plus de 10 millions FCFA que le président avait préfinancé lors du tournoi de la Zone 2 à Freetown en mars dernier et au championnat du monde féminin à Istanbul en Turquie ».

Liste des boxeurs (10): Seydina Mouhamed Konaté, Diarga Baldé, Alphonse Junior Mendy, Pape Mamadou Sow, Cheikh Tidiane Diop, Alassane Ba, Mamour Niang, Mariétou Diallo, Sagar Sy, Daba Sarr, Bolé Guèye

Encadreurs (3): Thierno Oumar Di allo, Malick Niang, Pape Ibrahima Sagna

