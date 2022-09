Eliminatoires CHAN 2023 (retour) : choc Nigeria-Ghana, le Cameroun en danger

Les autres matchs retour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2023, vont se jouer ce samedi 03 septembre 2022, avec d’alléchantes affiches. Le Nigeria battu à l’aller (2-0) compte se relever face au Ghana. Le Cameroun dos au mur défie la Guinée Equatoriale. Le Mali pour confirmer face à Sierra Leone.

Les éliminatoires du CHAN 2023 se poursuivent. Le Nigéria croise le fer avec le Ghana. Les Black Stars ont cependant un net avantage sur les Super Eagles. Ils ont remporté la manche aller 2-0. Le Nigeria partira donc dos au mur à l’heure d’aborder cette confrontation. Les Super Eagles comptent une finale de CHAN et une troisième place. Alors que les Black Stars ont disputé deux finales de la compétition. Toutefois, l’une de ces grosses nations restera à quai puisqu’elles s’affrontent ce samedi en barrage retour de qualification.

Le Cameroun en danger

Quatrième au dernier CHAN en 2020, le Cameroun n’a pas le droit à l’erreur. Les Lions Indomptables locaux reçoivent la Guinée Equatoriale ce samedi en barrage retour du Championnat d’Afrique des Nations. Les Camerounais s’étaient inclinés 1-0 à l’aller. La mission est donc claire pour le Cameroun : il faudra gagner par plus d’un but d’écart pour se qualifier. Ou alors un succès 1-0 et direction les tirs au but. En face, la Guinée Equatoriale cherche sa deuxième qualification au CHAN.

Le Mali pour confirmer

Le Mali a une avance sur son adversaire du jour, la Sierra Leone. Les « Aigles » s’étaient imposées 2-1 à l’aller. De quoi aborder sereinement ce match retour de qualification au CHAN 2023.

De son côté, l’Ouganda qui compte déjà cinq participations, n’est pas loin d’une sixième. Pour ce faire, les Cranes locaux devront confirmer le succès acquis en Tanzanie à l’aller (1-0).

7 qualifiés sur 18 déjà connus

Le Sénégal, la Mauritanie, Madagascar et le Soudan ont tous également validé leur billet pour le prochain Championnat d’Afrique des Nations 2023, qui se jouera en Algérie. Ces quatre pays rejoignent le Maroc, l’Algérie et la Libye.

Le programme de ce samedi 3 septembre

13h00 Rwanda vs Ethiopie (0-0 aller)

13h00 Niger vs Togo (0-1 aller)

13h00 Ouganda vs Tanzanie (1-0 aller)

16h00 Mali vs Sierra-Leone (2-1 aller)

16h00 Nigeria vs Ghana (0-2)

19h00 Cameroun vs Guinée Équatoriale (0-1 aller)

