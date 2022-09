Le PSG déroule à Nantes (3-0)

À la baguette, la Pulga a fait beaucoup de mal aux Nantais. Le septuple Ballon d’Or a certes fait la différence à Nantes en s’offrant un doublé de passes décisives pour Mbappé. Il a d’abord décalé parfaitement Mbappé (18e) avant de le trouver parfaitement au premier poteau (53e). Il a, aussi, été trop altruiste (20e) et manqué de justesse face au but (66e). Mais il a surtout été hyperactif dans le cœur du jeu (118 ballons touchés). L’Argentin, en jambes, a même été capable de réaliser des appels tranchants dans le dos des Nantais (43e), qui l’ont constamment empêché d’y aller de son but (43e, 45e, 76e, 77e, 82e, 83e). Messi confirme son excellente forme du début de saison.

