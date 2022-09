Fatick : 111 migrants clandestins en direction vers l’Espagne arrêtés

Près de 111 candidats à la migration irrégulière constitués de Sénégalais, de Gambiens et de Guinéens (Bissau et Conakry) ont été arrêtés à Fimela par la gendarmerie, renseigne « Rewmi Quotidien ». Ayant pour destination l’Espagne à bord d’une embarcation de fortune, une pirogue, ils ont été interceptés par la brigade de la gendarmerie de Fimela .

Ces candidats à l’émigration clandestine devaient embarquer au quai de pêche de Joal. Malheureusement pour eux, ils ont fini en garde en vue. À en croire le journal, la pirogue était cachée dans les bolongs situés entre Djiffer et Palmarin depuis lundi et s’apprêtait à les convoyer en Espagne. Mais grâce à une dénonciation anonyme, la gendarmerie de Fimela et la Guardia civile de la patrouille fluviale ont pu les interpeller.

Dans l’embarcation, les enquêteurs ont trouvé tous les dispositifs nécessaires pour le voyage à savoir : du carburant, des moteurs de 40 et 60 CV et de la nourriture. L’organisateur de ce voyage nommé Mamadou Thioune serait un multirécidiviste. Les candidats lui auraient versé des sommes comprises entre 250.000 et 500.000 FCFA.

