Le ministre de l’Intérieur se rend dans les zones sinistrées et parlent de catastrophes naturelles

Ce qui arrive à Dakar pendant cette saison d’hivernage n’est pas le fait d’un échec de la politique infrastructures du gouvernement, mais une conséquence des phénomènes de catastrophes naturelles. C’est du moins la conviction du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, qui s’est rendu ce dimanche dans les zones inondées de la capitale sénégalaise, pour apporter son soutien et celui du président de la République aux populations sinistrées. « Nous vivons des périodes naturelles déjà annoncées. Cela a entraîné des conséquences et nous leur témoignons ici au nom de son excellence le président Sall toute la solidarité du gouvernement. Vous savez que la perte d’une vie est toujours douloureuse et surtout lorsqu’elle intervienne dans des circonstances particulières que sont ces phénomènes de catastrophes naturelles », a-t-il déclaré.

Avant d’expliquer pourquoi les infrastructures d’assainissement n’ont pas empêché cette situation catastrophique. « Nous nous sommes rendus en premier temps à Kounoune. Ensuite, nous sommes partis du côté de Sangalkam avant de terminer cette tournée à la zone de captage, mais partout le constat est le même. Il y’a eu d’importantes quantités d’eau qui sont tombées ces derniers jours et dans une période très courte. Ce qui fait que même s’il y’a des ouvrages d’assainissement qui ont été réalisés pour l’évacuation des eaux, les prévisions décennales sur la base desquelles ils ont été réalisés, il faut un temps pour évacuer ces eaux là. D’où l’appel à chaque fois qu’il pleut il faut attendre un peu pour que les eaux soient évacuées. Mais on n’attend pas que la pluie s’arrête pour l’évacuation de ces eaux là. Parce que les ouvrages sont faits pour évacuer justement ces eaux », affirme Antoine Diome

Qui a par ailleurs, annoncé d’autres pluies diluviennes sur la base des prévisions météorologiques. « Même quand il pleut, il faudra tout faire pour que les ouvrages fonctionnent. Il faudra aussi être présents pour faire ce qu’il faut afin de soulager les populations concernées »

